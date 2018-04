Desde cuentas de Facebook, escrachan a periodistas presuntamente implicados en pedofilia

Desde cuantas de Facebook hablan de una supuesta red de periodistas que habrian participado en orgias con menores de edad.

Desde una cuenta a nombre de José San Román, publican lo siguiente: “PEDOFILIA LA RED DE PERIODISTAS FAMOSOS QUE PARTICIPABAN DE LAS ORGIAS CON MENORES”.

Y más abajo se expresa lo que ponemos tal cual figura en fabebook: “Como los “Servicios de Inteligencia” estan trabajando arduamente, amenazando y apretando a periodistas y medios para que no salga a la luz la verdadera lista de pederastas,pedófilos abusadores hijos de putas que prostituian y abusaban de los pibes de las inferiores del CAI y otros clubes . Creo conveniente escracharlos socialmente por medio de todas las redes sociales, ya que estos tipos nunca van a caer ,pues son los empleados estrellas de este gobierno de mierda .

Y como a mi no me van los acertijos ni las indirectas que tiran algunos, voy a ser claro ya que no me cabe ni ahi estas aberraciones … He aca una parte de esa lista que esta por ahora en un expediente paralelo, por ahora estan cayendo solo perejiles…:

Daniel Hadad. Flavio Mendoza, Paulo Vilouta, Marley, Fantino, Dujovne, Miky Caputo, Carlos Pagni, Gonzalez Oro ,Guillermo Andino, Alan Faena, ,Luis Novaresio…..

Estos son los que a diario mean agua bendita en tu pantalla…..fijate ….

Mañana sale otra lista….”.

Eso es lo que salió publicado en la cuenta de Facebook mencionada, con una fotografía, que incluimos en esta nota.

Curiosamente algunos de quienes comentan esa nota en facebook, hablan de que se necesitan pruebas y muchos de ellos no exigieron esas pruebas cuando se trataba de ex funcionarios del anterior gobierno que fueron detenidos sin pruebas y que hoy ya están libres por falta de esas pruebas. La verdad es que deberian tener pruebas para todos los casos, así los inocentes no son salpicados con basura.-



