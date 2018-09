Desde Suteba le respondieron a Vidal: “El sostenimiento de las escuelas no es municipal”

La gobernadora había hablado de “ausencia de Estado y desgobierno” en Moreno, tratando de responsabilizar al municipio por la situación.

María Eugenia Vidal nunca supo dar una respuesta adecuada luego del estallido de gas que costó la vida a dos docentes en una escuela de Moreno. Este sábado, días después de que otra maestra fuera torturada, la gobiernadora eligió otra estrategia: atacar al intendente.

Fue entonces que lo acusó de “no invertir un peso en las escuelas”, además de aludir a una supuesta “batallas contra punteros y narcos”.

Fue Mariana Cattaneo, Secretaria General del Suteba de Moreno, quien salió a aclarar que “el sostenimiento de las escuelas no es municipal”.

En declaraciones al diario Página/12, la dirigente explicó que efectivamente la Provincia “avanzó en cartas-acuerdo con los municipios y en algunos casos, como en el de Moreno con el intendente Walter Festa, les transfirió dinero. Después apuntan los cañones a que los intendentes no gastan supuestamente todo el dinero en educación”.

En ese punto, indicó: “Los intendentes siempre echaron mano de los fondos, quizás hasta para pagar sueldos. Siempre fue así y Festa no es una excepción, es la regla. Pero eso no exime a la provincia de la responsabilidad en el sostenimiento de los edificios. El sostenimiento de las escuelas no es municipal”.

Cattaneo recordó también que en diciembre de 2017 fue eliminada la unidad ejecutora provincial creada para escuelas nuevas. “Al disolverla consolidaron la paralización de las obras. No les pagaron, no rescindieron los contratos. Dejan las obras paradas. Ahora retomaron el tema por la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez, que si no todo sería como siempre”, manifestó.

Por último, también se refirió al tema de los comedores: “Diez días después de las dos muertes los proveedores empezaron a distribuir los alimentos secos. Las escuelas por su cuenta o hicieron la olla o entregaron las bolsitas para los más pobres de los pobres.” Nota gentileza de Infonews.-

