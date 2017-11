Después de 15 días, la Armada dio por muertos a todos los tripulantes del submarino ARA San Juan

Luego de más de dos semanas de búsqueda la Armada y el Ministerio de Defensa de la Nación dieron por muerta a toda la tripulación del submarino ARA San Juan. Aunque el vocero de la Armada, Enrique Balbi, evitó decirlo directamente, informó este jueves que se abandonó el rescate y se pasó sólo a la búsqueda del submarino en el lecho del océano.

“Se determinó el cierre del caso SAR (Search and Rescue, búsqueda y rescate) y pasó a la fase de búsqueda” se limitó de decir Balbi en conferencia de prensa. A pesar de que no es posible afirmar que los 44 tripulantes murieron, “no se encontró evidencia alguna del naufragio en las áreas exploradas” y ya transcurrió “el doble del tiempo” en que se estimaba podrían ser rescatados, agregó el vocero de la Armada.

Éstos son los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.

Sin decir que no hay posibilidades de hallarlos con vida, Balbi explicó que el caso SAR tiene como misión ejecutar la búsqueda de personas en peligro con el fin de preservar la vida humana. Ya no está vigente el SAR y sólo se busca el submarino ya que se da por descontado que no hay posibilidades de realizar un rescate.

Cuando fue consultado si ya no había posibilidad de hallar a la tripulación con vida Balbi aseguró: “No puedo ser categórico en ninguna afirmación” e insistió en que la búsqueda del submarino seguirá hasta que se lo encuentre.

El último contacto del submarino con la base fue el 15 de noviembre pasado a 7.30 cuando navegaba a la altura del Golfo San Jorge a 450 km de la costa con rumbo a Mar del Plata. M1.-