Detuvieron al hijo de Passarella con cocaína y marihuana

El descendiente del ex presidente de River, fruto de una relación extramatrimonial del Kaiser, fue arrestado en la ciudad bonaerense de Junín durante un allanamiento. Le encontraron drogas, balanzas, elementos de corte y celulares, entre otros objetos. Se le inició una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Malas noticias para el hijo del ex jugador y DT del seleccionado.

Tras una larga investigación fue apresado Cristian Daniel Zabalo, hijo del ex jugador y presidente de River y de la Selección Nacional, Daniel Passarella. El joven que se encuentra en la Unidad Penitenciara N° 49 de Junín es fruto de una relación extramatrimonial del futbolista.

Según indicaron fuentes policiales, la banda que integraba el apresado operaba en Junín y otros distritos vecinos.

Este es Cristian Daniel Zabalo, descendiente del “Kaiser”.

Durante el allanamiento en las viviendas de la calle Espora y Villegas, se secuestraron 24 dosis de Clorhidrato de Cocaína listas para comercializar, 42 gramos de marihuana compactada, balanzas, elementos de corte, más de diez celulares y computadoras utilizadas para las transacciones, además de varios cuadernos con anotaciones de las ventas realizadas durante meses.

El hijo del es ex jugador, ex entrenador y ex presidente de River, único integrante de los dos planteles del seleccionado argentino campeones del mundo (1978 y 1986), cayó como consecuencia de una investigación de la cual participó la Estación de Policía Comunal, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 8 a cargo del doctor Esteban Pedernera, y la Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes que encabeza el doctor Esteban Lopardo.

Zabala fue detenido y trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 49 de Junín; se le inicio una causa por Tenencia de Estupefacientes con Fines de Comercialización, de acuerdo al artículo 5 de la Ley N° 23737. Diario Crónica.-

