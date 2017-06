Dicen que Cristina será candidata

Lo aseguró Alberto Fernández, el jefe de campaña de Florencio Randazzo. En una entrevista radial, reveló detalles del encuentro que mantuvieron este viernes el ex ministro del Interior y Transporte y la ex Presidenta.

De todos modos, hasta ahora no hay confirmación de parte de allegados a la ex Presidenta.-

