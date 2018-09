Dijo Aníbal Fernández: “No creo que Cristina llegue presa a la elección; si eso pasa, qué quilombo se va a armar”

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se refirió a la causa de las fotocopias por las que el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta.

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández se refirió a la causa de las fotocopias por las que el juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández y afirmó que “está enchastrada por todos lados esta causa. Hay 13 personas presas por una fotocopia de una fotocopia”.

En el mismo sentido, señaló que “esta causa se va a caer como un piano”. Al respecto, en diálogo con el Lobby, por Radio Con Vos, señaló que “no creo que Cristina llegue presa a la elección. Ahora, si eso pasa, qué quilombo se va a armar”.

Sobre su relación con la ex presidenta, y pensando en una unión de sectores opositores al macrismo señaló que “lo que estoy haciendo es hacer confianza, olvidar y seguir para adelante”. En este sentido, insitió en que “el peronismo tiene que presentar sus mejores hombres y mujeres. En algún momento Cristina me dijo que yo era la mejor persona. Después me comí un viandazo de fuego amigo”.

Por último, destacó la figura de Felipe Solá como presidenciable, aunque reconoció que “me llevó mal desde siempre con él”.

Nota gentileza de Infonews.-



Me gusta: Me gusta Cargando...