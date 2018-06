La Diputada de Cambiemos, Silvia Lospennato, se refirió al proyecto de ley por el Aborto legal, seguro y gratuito que se tratará el próximo 13 de junio en la Cámara Baja y aseguró que “el debate de argumentos esta absolutamente ganado a favor de la despenalización”.

“Tuvimos una oportunidad, que pocas veces se da, de escuchar infinidad de argumentaciones a favor o en contra de la ley. Y creo que quienes tuvieron la posibilidad de escuchar se van a dar cuenta de que sólo hay argumentos a favor de la despenalización”,aseguró la legisladora en declaraciones al programa radial El hecho maldito que se emite por Futurock.

“Yo creo que el debate de argumentos esta absolutamente ganado a favor de la despenalización, porque quedó muy claro y establecido que se trata de un problema de salud pública muy grave en la Argentinaque afecta, no solamente a las mujeres que terminan muriendo, sino también a un promedio de 50.000 mujeres por año que son hospitalizadas por abortos inseguros”.

Y agregó que esas 50.000 mujeres “terminan generando, además, un enorme costo para el sistema de salud, pero sobre todo un enorme costo humano que implica 50.000 mujeres que por año tienen que sufrir estas condiciones por no haber podido acceder a un tratamiento en el momento en que lo necesitaban, como sucede con un montón de otras dolencias a las que el sistema público tiene que hacer frente independientemente de las concepciones personales”.

“Está claro que quien no quiera practicarse un aborto no va a estar obligado, pero quienes tienen esta decisión, y son entre 350.000 y 450.000 mujeres por año tal como lo confirmó el ministro de salud Rubinstein, tienen que tener la posibilidad de no enfermar y no morir por tomar esta decisión”, dijo Lospennato.

La diputada también confirmó que “muchos compañeros de nuestro interbloque han recibido todo tipo de intimidaciones. Desde el envío de fotografías, merchandising a sus despachos, que en las iglesias los nombren e inviten a los vecinos a firmar cartas desde el púlpito de una Iglesia”.

A pesar de ello, la legisladora aseguró que “nosotros hemos elegido no victimizarnos porque estamos convencidos de que se trata de salud pública y de que la Argentina tiene que evolucionar hacia tener una política que no dependa de una visión moral o clerical, sino una visión absolutamente secular como corresponde a la ley laica porque se aplica a todos los ciudadanos argentinos piensen como piensen, profesen la religión que profesen”. M1.-