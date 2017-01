Diputado de la UCR aseguró en diálogo con Radio 10 que hay varios feriados que “se hicieron movibles que no me parece adecuado”

“Como santafesino, me hizo ruido el 20 de junio que también se hizo movible y no me parece adecuado porque tiene que quedar fijo. Otro es el 1 de mayo, que es internacional y es el día del trabajador, pero nuestro país ha olvidado que en 1853 nos constituimos como nación y es tan relevante el 1 de mayo como el 9 de julio”, sostuvo el diputado nacional de la UCR Mario Barletta.

Asimismo, explicó que “A las autoridades del Ejecutivo les hice llegar mis dudas que me surgieron cuando se conoció el decreto de los feriados. Lo que me parece bien que se hayan achicado los feriados puente para garantizar los 180 días de clase”.

De cara a las elecciones expresó que “Se va a reunir la dirigencia del radicalismo para hacer una análisis de lo sucedido durante el año pasado y hacer el análisis electoral provincia por provincia. El reclamo de mayor participación del radicalismo en Cambiemos lo va a plantear siempre. Si yo tuviese la lapicera, habría muchísimos más dirigentes (radicales) con muchísimas capacidades de todo el país y es bueno que se constituyan cuerpos de gestión con gente de distintos puntos”

“Estoy muy conforme con el año por lo que significó Cambiemos. Todo el mundo apostaba que no íbamos a durar y que el radicalismo con la Coalición Cívica y el PRO era un mezcla imposible. En la Cámara de Diputados el interbloque funciona muy bien, como un relojito”, agregó.

m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...