Docentes bonaerenses podrían anunciar medidas de fuerza ante la falta de acuerdo en paritarias

Anunciarán una nueva medida de fuerza en función de que el Gobierno de María Eugenia Vidal continúa firme en la propuesta del 15% sin cláusula gatillo. Darán una conferencia de prensa a las 7.30 horas en la sede de SUTEBA.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense brindará este martes una conferencia de prensa a las 7.30 en la sede de SUTEBA, Piedras 740, de la ciudad de Buenos Aires.

El viernes pasado se llevó una cabo una nueva reunión entre gremios docentes y representantes del Ejecutivo bonaerense. Pero el gobierno no modificó la propuesta del 15% en tres cuotas en la negociación paritaria y no hubo acuerdo.

El vicepresidente de FEB, Diego Altolaguirre, tras el encuentro, indicó que “cuando más del 50% de los docentes viven con salarios que no superan los $12.500 no podemos aceptar que no se avance en la negociaciones”.

Y agregó que “no pueden demostrar con datos concretos lo que anuncian en los medios, salarios promedios, cifras de ausentismo, estadísticas, etc.”. M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...