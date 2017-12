Docentes bonaerenses realizaron una clase publica contra los ajustes de Vidal

Los principales gremios de maestros de la Provincia realizaron una protesta en la puerta de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires “en defensa del Instituto de Previsión Social” (IPS) y en contra de los “recortes masivos” en el área.

Los gremios Suteba, FEB, UDA, Amet, Sadop y Udocba rechazaron la decisión del Gobierno provincial de aplicar el inciso C de los artículos 109 y 110 del Estatuto Docente, que implica el cese de aquellos educadores provisionales y suplentes que no poseen título habilitante.

De acuerdo a los sindicatos, esa medida dejará cesantes -a partir del 28 de febrero- a aproximadamente 7.000 maestros y profesores que, al tomar sus cargos, no contaban con el título pero ejercen debido a una excepción que se efectuó en 2004 ante la falta de docentes.

A la vez rechazaron la posibilidad de que una ley “iguale los sistemas provisionales” entre provincia y Nación, lo que estiman perjudicaría al sector. “Si el Gobierno avanza en la reforma del IPS, eliminarían la jubilación tal cual la conocemos. Los sindicatos no discutiríamos más en paritarias los salarios de los jubilados porque aplicarían índices nacionales, modificarían la edad y los años para poder obtener la jubilación”, explicó el secretario general de Suteba, Roberto Baradel.

En la misma línea, la titular de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, dijo a Télam que “se está rechazando el intento de arrebato del IPS, tal como lo hicimos en 2004, 2008, 2012 y 2016 y 2017”. “El IPS es nuestro y no se toca. No vamos a hipotecar el presente de los jubilados y el futuro de los docentes. Esto es un ajuste y un recorte brutal. El IPS es superavitario y no tienen por qué tocar nuestro régimen jubilatorio”, aseguró Petrocini. Infonews.-

