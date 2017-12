Dos activistas que venían a actividades paralelas a la OMC fueron deportados

El activista noruego Petter Titland, miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), fue demorado este viernes al llegar al aeropuerto internacional de Ezeiza.

Su nombre, junto con la de la periodista británica Sally Burch,estaba anotado en una lista que prohibía su ingreso al país.

Las organizaciones que representan ambos iban a participar en actividades paralelas a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio, pero por pedido del Gobierno y desde la organización de la OMC, decidieron no permitirles el ingreso por haber participado de los disturbios en la cumbre del G20 que se realizó en Alemania en julio de este año.

“Esto es una prueba de la deficiencia de la democracia en Argentina”.

“Esto es una prueba de la deficiencia de la democracia en Argentina, que está amenazada”, denunció Titland por Radio 10. La misma suerte corrió la periodista británica Sally Burch.

“Cuando llegué a Migraciones dije que entraba como turista y aparecí en una lista (en la que decía) que no podía entrar. Ahora me dicen que me ponen en un vuelo de regreso a Ecuador”,denunció Burch. M1.-