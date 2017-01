Echan a funcionaria macrista por bailar arriba de una mesa en una fiesta dentro de la ex ESMA

Ocurrió en los festejos de fin de año de la Secretaria de Derechos Humanos. La Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos denunció que amenazaron a empleados para que dejaran de divulgar la filmación. Mirá el video.

Una funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos fue desplazada de su cargo luego de que se viralizara un video en el que se la ve bailando sobre un escritorio en las oficinas de la ex ESMA, el centro clandestino de detención más grande que funcionó en el país.

Las autoridades solicitaron su renuncia al considerar que tuvo un “comportamiento impropio” en los recientes festejos de fin de año en oficinas del organismo.

“(Se puede) observar a través de un video difundido en redes sociales a una funcionaria manteniendo un comportamiento impropio de este Espacio de Memoria durante los festejos de fin de año del sector en que se desempeña, el secretario (de Derechos Humanos) Claudio Avruj le solicitó la renuncia inmediata a su cargo, la cual fue presentada en el día de la fecha”, señala un comunicado que difundió la Secretaria de Derechos Humanos.

Y agrega: “La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural remarca una vez más que el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex Esma) es un ámbito que, por su trágica y dolorosa historia, debe ser motivo de reflexión y respeto por parte de toda la sociedad, y que en virtud de ello los funcionarios que se desempeñan en el mismo deben guardar, más que nadie, el debido decoro en el ejercicio de sus funciones. Conscientes de esta situación, se adoptó la medida referida”. Nota de MinutoUno e Infonews.-





Me gusta: Me gusta Cargando...