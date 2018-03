El 98% de las mujeres rechaza los piropos, pero ellos dicen que les gusta

En una misma encuesta, ellas se pronunciaron en contra del acoso callejero y los hombres afirmaron que ellas disfrutan de la atención.

Una encuesta reciente reveló que el 98% de las mujeres rechaza los piropos por considerarlos acoso sexual callejero.

A pesar de esta cifra demoledora, el mensaje no parece estar claro ya que el 62% de los hombres todavía cree que ellas disfrutan de recibir atención no deseada y opiniones no pedidas por la calle.

La encuesta fue realizada por investigadores de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en base a 1.567 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años de todo el país.

Aunque no faltan las mujeres que se manifiestan en contra del acoso callejero -así sea un inocuo “adiós, bombón” o una insinuación sexual- los casos aumentaron un 27% en los últimos dos años.

De hecho, el 85% de las mujeres respondió que sufrió algún tipo de acoso en la vía pública, pero la situación podría revertirse en breve ya que un 16,5 responde con un insulto y un 3,5 acusa públicamente al acosador.

A la pregunta “¿Cómo cree que toman las mujeres esta actitud suya hacia ellas?”, el 62% de los hombres encuestados dijeron que les agrada, el 15.3% que les molesta y sólo el 4.3% reparó en que les da miedo.

Los tipos mencionados en la encuesta fueron silbidos, bocinazos, comentarios acerca de su cuerpo, insultos o gestos vulgares, comentarios sexuales explícitos o sexistas, y acciones varias: si alguien la siguió o le obstruyó el paso intencionalmente, si le mostró sus partes íntimas, si se masturbó frente a ella, si la atacó físicamente.

Las mujeres explicaron que quedan con una sensación de bronca, asco, miedo y angustia, aunque un bajo porcentaje aseguró que no le da importancia a estos episodios. m1.-



