El acoso virtual, el grooming o el sexting contra las mujeres son prácticas cada vez más extendidas en mundo digital. Si bien se encuentran incluidas dentro de violencia psicológicas y simbólicas, no existen estadísticas oficiales en el país.La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), con la colaboración de Fundación Activismo Feminista Digital, publicó el primer informe en el que analiza este tipo de violencia de género, la legislación y las políticas desarrolladas en el país.

Según el informe el 73 % de los casos, las víctimas sufrieron una “porno venganza”, la difusión no consentida de imágenes íntimas. En su mayoría, un 46%, fue por parte de ex parejas, e incluyeron situaciones de acoso virtual, amenazas, coacción, extorsión y chantaje, previo a la efectiva difusión no consentida.

Además, el documento destaca que la franja etaria más atacada es entre los 22 y 35 años.