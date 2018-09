El “Cuervo” Larroque apuntó contra los arrepentidos y dijo que la causa está “armada”

En un escrito, el diputado se defendió poniendo en tela de juicio las confesiones de los “arrepentidos“, dijo que se trata de una “causa armada” y que no hay “claridad ni ningún hecho indebido” en la imputación que le hizo Bonadio dentro de la supuesta asociación ilícita.

Acompañaron a Larroque militantes de La Cámpora que lo aguardaron afuera de los Tribunales de Comodoro Py, en tanto que algunos ingresaron con él en el cuarto piso del edificio.

El diputado presentó un escrito de nueve páginas en el que dijo “desconozco por qué hecho se me cita o por el que se me encuentra ‘sospechoso’ o cuales son los ‘elementos suficientes’ para generar una sospecha en una causa de evidente contenido sólo de carácter político, dado que desde que dejé la escuela no he utilizado cuaderno alguno, ni he ayudado a redactar y que, de acuerdo a lo informado por los medios, está sólo destinada a su fracaso jurídico pero que evidentemente generará el fin político que con ella se busca”.

El diputado había sido señalado por Martín Larraburu, el ex secretario del entonces jefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, como uno de los receptores del dinero ilegal. Larraburu habló de unas planillas denominada “Consolidado informe CFK general”, en relación a las elecciones del 27 de octubre de 2013. Y dio los nombres de quienes recibían el dinero recaudado por Roberto Baratta.

Opinó sobre Larraburu como José López dijo: “lo primero que hay que considerar es que López dijo sentirse sólo y vulnerable y desde ahí hay que entender muchas cosas” y abundó: “hay un estado de extorsión con la ley del arrepentido para arrancar ciertas declaraciones”. Nota gentileza de MinutoUno.-