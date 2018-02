El debate sobre el aborto se postergó: tardará al menos dos meses en llegar a la Cámara baja

2

Las impulsoras de la despenalización evalúan suspender la sesión especial del 8 de marzo. La orden del presidente Macri fue habilitar la discusión en el Congreso pero no dar quórum.

La ley de aborto legal y gratuito no será debatida finalmente en la primera semana de marzo como pretendían sus promotoras quienes aceptaron suspender el pedido de sesión especial para el jueves de la semana que viene, aunque esperan que el oficialismo no ponga trabas a la discusión.

“Hay razones suficientes para comprometer la conformación de las comisiones y que la discusión se dé allí”, afirmó la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) en declaraciones periodísticas.

Quienes impulsan la sanción de una ley de aborto “legal, seguro y gratuito” pretendían que el proyecto se tratara en una sesión especial el 8 de marzo, en coincidencia con el paro internacional de mujeres. Pero ahora aceptaron postergar el debate.

El presidente Mauricio Macri bajó el mensaje a su tropa legislativa para que no trabe el debate por el aborto, pese a que la opinión mayoritaria en Cambiemos en contraria a la iniciativa. Incluso ya hubo varios ministros, diputados y senadores que anticiparon su postura de rechazo y que estimaron que la medida no tendrá el respaldo del Congreso.

En ese marco, Macri dio “libertad de conciencia” a sus legisladores, algo que se repite también en la mayoría de los bloques opositores donde hay posturas divididas.

La posición de las diputadas que impulsan el proyecto es que la comisión que encare el debate sea la de Legislación General y no la de Salud. Esta última quedará en manos de Carmen Polledo, quien tiene una postura contraria a la despenalización del aborto. M1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...