El diputado del Frente Renovador Felipe Solá, duro con el discurso presidencial: “Macri se equivocó de país”

El diputado massista opinó que las palabras del mandatario fueron “de marketing puro” y lamentó que no hablara los problemas económicos de la Argentina. “Hay un acumulación negativa”, dijo, para referirse al “lo peor ya pasó”.

“La realidad del país es ajena a lo que dice el Presidente", afirmó el ex gobernador.

“La realidad del país es ajena a lo que dice el Presidente”, afirmó el ex gobernador.

El diputado Felipe Solá, del Frente Renovador, no ahorró críticas al discurso presidencial en la apertura de sesiones del Congreso. “Me duele venir una vez por años a escuchar a Macri hablando de otro país”, opinó el ex gobernador bonaerense a la salida de la Asamblea Legislativa. “La realidad del país es ajena a lo que dice el presidente”, estimó sobre las palabras de Mauricio Macri.

“Yo quería un discurso en el que diese cuenta de la situación que atraviesa el país, hay rabia en los argentinos, incluso en muchos que lo votaron”, afirmó Solá. En su opinión, “se supone que hay que venir a explicar el estado de la Nación y escuchamos el discurso de otro país”. Irónico, se encargó de aclarar: “No es que oímos un discurso de otro país, no se equivocó de discurso: se equivocó de país”. Al mismo tiempo, se lamentó porque “queríamos que diera cuenta de la realidad con sus palabras”.

El discurso en sí lo caracterizó como “desilusionante” y “de marketing puro”. Comparó con el pasado: “Muchas veces hemos criticado discursos de otros presidentes diciendo lo que les faltaba o sobraba, hoy no se dijo nada que tuviera importancia con el presente”. De este modo, a su juicio no se dijo nada de temas como “la deuda externa, el dólar, las Lebac, la tasa de interés de los créditos, lo que cuesta producir en el país, la apertura de importaciones”.

También señaló que “la realidad del país es ajena a lo que dice el Presidente”. Consideró que hay un panorama en el que “muchos gobernadores están acogotados, no pueden pagar sueldos, tenemos economías regionales con problemas y una sequía feroz en la región central”.

Consultado sobre la frase de Macri respecto de que “lo peor ya pasó”, planteó un escenario distinto. “Hay una acumulación negativa, me gustaría que lo peor hubiera pasado y llegáramos en un estado normal a las elecciones”. También apuntó al “estándar ético de los ministros” al que se refirió Macri: “Tiene ministros denunciados, como Caputo, con denuncias gravísimas”. Recordó el blanqueo de capitales y el decreto sobre familiares en el Poder Ejecutivo, para decir que “ese no es el estándar mínimo, es permisivo con sus ministros mientras denuncia la corrupción de los anteriores”.

Finalmente, al ser consultado sobre la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que “he venido muchas veces sin ganas a este Congreso, pero me pagan para trabajar”. Nota de Página 12.-

Me gusta: Me gusta Cargando...