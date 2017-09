El dolor del hermano de Santiago Maldonado: “Se lo llevó Gendarmería”

Sergio Maldonado, el hermano mayor de Santiago habló sobre el giro de la investigación con el apartamiento del juez Otranto a quien calificó como “el abogado de la Gendarmería”.

Desde hace dos meses que Sergio Maldonado no descansa. Sus ojos vidriosos se quiebran y se mezclan con una leve sonrisa cada vez que le hacen recordar una anécdota con su hermano.

“Santiago me decía capitalista burgués”, dijo Sergio.

Este domingo, Sergio volverá a encabezar una marcha a Plaza de Mayo para volver a exigir la aparición con vida de Santiago, quien fue visto por última vez el 1 de agosto cuando un violento operativo irrumpió en la comunidad mapuche de la Pu Lof en Cushamen, donde Santiago había llegado para acompañar la lucha de los mapuches por las tierras.

Sergio, portavoz de la familia, lo dijo desde un primer momento: “A Santiago se lo llevó la Gendarmería”.

Las pruebas cada vez son más contundentes, sobre todo tras el apartamiento del juez Guido Otranto a quien Sergio calificó como “el abogado de los gendarmes”.

”Todo lo que hizo siempre fue para defenderlos. No nos dejó ingresar cuando hizo el allanamiento en Cushamen, tampoco me quiso recibir en su juzgado. Hizo todo mal”, aseguró en una entrevista con el diario Clarín.

Con el nuevo juez las cosas empezaron diferentes. “Lo primero que hizo fue llamar a mis viejos, a mi hermano y habló conmigo. No sé cómo va a seguir la causa pero es un aliciente que antes no teníamos. No tuvimos ese tipo de contención ni por parte del juez anterior ni por el Estado”, sostuvo.

Para Sergio, que haya sido la Gendarmería mancha al Gobierno. “Santiago no está. Son todos culpables o cómplices”, sentenció.

Sobre el rol de la ministra Patricia Bullrich, a quien le pidió públicamente la renuncia, dijo que “ella dijo que nosotros mentíamos y no colaborábamos y fue todo al revés. Nosotros siempre dijimos la verdad y colaboramos. Miente cuando dice que Gendarmería no tiene nada que ver, que no había pruebas de que no había entrado a la comunidad. Salió a bancar algo imbancable en vez de apartar a la Gendarmería”, dijo y agregó: “Protegió a quien no debía”.

En cuanto al presidente, Sergio explica que no tiene nada para decirle. “Si lo veo a una cuadra, cruzo de vereda El gesto se tiene que dar al día 2, no ahora”, dijo sobre si espera que el presidente lo llame.“Es la máxima autoridad, podría haber enviado un mensaje para que las cosas se solucionen más rápido”, explicó. m1.-



