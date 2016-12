El fantasma del saqueo: tiros, miedo y corridas en la feria de La Salada. Casi ningún medio informó esto. El gobierno de Macri tiene miedo que empiecen los saqueos a fin de año

La amenaza de saqueos generó una estampida entre los puestos callejeros de la famosa feria. Todo comenzó con un intento de robo y una persecución a los tiros, que generaron pánico y corridas entre clientes y puesteros.

“¡Saqueo! ¡Saqueo!”. Los gritos desataron una estampida entre los puestos callejeros de la feria de La Salada, en Lomas de Zamora. El episodio habría comenzado con un hecho de inseguridad durante la madrugada, pero en pleno clima caldeado decembrino no tardó en generar una oleada que incluyó tiros y corridas de clientes y puesteros protegiendo su mercadería.

“Hubo una estampida, fue muy feo, la gente corría con miedo, asustada”, describió Quique Antequera, administrador del complejo de puestos Urkupiña, en diálogo con Política Argentina. “Fue un tema de unos chicos que estaban queriendo robar, los empezaron a perseguir y hubo tiros al aire, entonces esos pibes empezaron a gritar: ¡Saqueos! ¡Saqueos! Pero no hubo saqueos”, aseguró Antequera desde el lugar.

Según el comerciante, las corridas y el fantasma del saqueo sólo afectaron a los puestos callejeros, no a los galpones. Ante la masiva concurrencia de esta época del año en la feria, la amenaza de saqueo se desperdigó rápidamente. “Fue en la parte de la calle y había muchísima gente. Si bien ponemos gran cantidad de seguridad, no alcanza. Y no hay suficiente presencia policial. El Estado provincial y el municipal se tendrían que ocupar más. Sobre todo en esta fecha”, concluyó. Info de política argentina.-

Casi ningún medio informó sobre este caso, porque hay un temor terrible en el gobierno del Presidente Macri de que los aqueos se inicien a días de fin de año recordando viejas épocas.-



