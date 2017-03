“El gobierno anterior se equivocó en algunas cosas, este gobierno se equivocó en todas”

El representante gremial de los maquinistas, Omar Maturano, aseguró que el gobierno de Mauricio Macri aplica las mismas políticas de los ’90, adelantó que pedirá una recomposición salarial del 25% más un bono y consideró que el boleto de tren debe valer $10.

“El gobierno es como tu señora, te escucha pero después igual no te da bola” aseguró este domingo el titular de La Fraternidad Omar Maturano. En declaraciones a Toma y Daca en FM Radio con vos, el representante gremial de los maquinistas cargó con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que la fecha del paro general anunciado por la CGT se definirá el próximo jueves.

“Este gobierno aplica las mismas políticas de la década del ’90” aseguró Maturano y criticó al ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, por la apertura indiscriminada de las importaciones y la consecuente pérdida de puestos de trabajo.

“El ministro Cabrera dijo que van a seguir las importaciones. Claramente no hay cambio de rumbo en el gobierno” disparó Maturano y advirtió que “ya se están anticipando las vacaciones de 2017 en muchos sectores industriales y recién empezó el 2017”.

Frente a este escenario reclamó que el gobierno de Macri dicte un decreto para frenar los despidos. Aseguró además que aunque “el gobierno anterior se equivocó en algunas cosas, éste gobierno se equivocó en todas” y abonó la idea de que desde la Casa Rosada se ataca la organización sindical. “Ningún gobierno quiere a los trabajadores organizados” aseguró

En cuanto a la discusión paritaria y el techo del 18% que intenta imponer el gobierno nacional a partir de la idea de que la inflación para este año será del 17% Maturano adelantó que su gremio no aceptará esta imposición. “Vamos a pedir un 25% para este año y además un bono para recuperar el 6% de poder adquisitivo de salario que perdimos en 2016” aseguró Maturano.

Por otra parte consideró que el boleto de tren debería costar 10 pesos y consideró que no fue un error no anunciar la fecha del paro general que impulsa la CGT. “La fecha del paro se va a decidir este jueves” concluyó. M1.-



