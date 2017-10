El Gobierno anunció que el gas aumentará más del 50% en diciembre

El Ministerio de Energía convocó a una audiencia pública para el 15 de noviembre. La suba, según cálculos iniciales, estarían por encima del 50%.

El Gobierno Nacional informó este martes que a partir del 1 de diciembre subirá el precio del gas en las tarifas de todo el país y según los cálculos iniciales podría ubicarse por encima del 50% considerando el IVA, lo que sumaría 0,5 puntos al índice de inflación de diciembre.

Por la resolución 400 del Ministerio a cargo de Juan José Aranguren, el gobierno convocó a una audiencia pública para el próximo 15 de noviembre en el Teatro de la Ribera, donde se debatirá cómo será el nuevo escalón en el cronograma de autos para el precio de gas.

Según la información oficial que publica el diario Ámbito Financiero, las tarifas de gas aumentaron un 202% promedio en octubre de 2016, a lo que se acumuló un alza del 22 al 36% desde abril de este año, pero esos promedios incluyen a los hogares que tienen tarifa social y no consideran impuestos. Para calcular el próximo incremento, los datos disponibles son:

El precio del gas fijado en u$s 3,77 el 1 de abril debía subir a u$s 4,19 en octubre, según recuerda la resolución 400 publicada ayer. Por ahora no está claro si ese valor va a ser más alto para compensar que no se haya aplicado en octubre y noviembre. Sin compensación, el valor del producto tendrá una suba del 11,1% que ascenderá al 15,6% , porque el precio anterior se calculó con un dólar a $17,02 y ahora se estimará en $17,8 para el período diciembre-marzo. Según el gobierno, esa suba del 15,6% corresponde al 60% de la factura sin impuestos. Es, además, la única que se destina a reducir subsidios del Estado.

Como el objetivo del gobierno es “mantener la sustentabilidad económica-financiera de la prestación y la calidad del servicio”, se entiende que la variación del IPIM se aplicará tanto sobre el primero como el segundo tramo de la revisión tarifaria integral. Es decir sobre el 126% de aumento en los márgenes de transportistas y distribuidoras.

Visto de ese modo, un cálculo arroja que el 40% de la factura de gas sin impuestos tendrá un alza del 90%, que se sumará al nuevo escalón en el precio del producto. Eso daría un incremento superior al 45% en la factura, pero como los impuestos, aunque solo se tome el 21% que representa el IVA, crecen proporcionalmente, el aumento de bolsillo termina superando holgadamente el 50%. M1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...