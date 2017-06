El Gobierno suspendió los pagos del Plan Progresar

Se trata de las becas que se pagan a los estudiantes universitarios que se encuentran sin empleo o con bajos ingresos para que no abandonen sus estudios. La ANSES anticipó que regularizará la situación en julio.

Desde mayo, la ANSES dejó de pagar a los estudiantes universitarios las becas del Plan Progresar, que se otorgan a jóvenes sin empleo o con bajos ingresos para que no abandonen sus estudios.

La falta de pago de mayo y junio generó la queja de los estudiantes y autoridades universitarias en todo el país. El reclamo se da en medio de la polémica generada semanas atrás por la quita de las pensiones a discapacitados y que le valió cientos de críticas al gobierno nacional.

Luego de un cruce de acusaciones entre el Gobierno y las universidades, la ANSES confirmó que las becas se pagarán los primeros días de julio, retroactivas a mayo.

Emilia Lunge, coordinadora del programa en Misiones, destacó que “este mes se encontraron afectadas por la suspensión de la Dirección de Control de Procesos 15.422 becas”. En todos los casos, “son chicos del terciario y universitarios a los que no se le llegó a certificar escolaridad”.

Esta irregularidad, explicó Lunge, “se debe a dos razones: por un lado, los chicos no se volvieron a inscribir. Todos los años hay que volver a hacerlo para seguir percibiendo. También hay que certificar escolaridad, de lo que -en el caso de los estudiantes de nivel terciario y universitario- se encargan las instituciones educativas”.

El organismo recordó que cada uno de los estudiantes de nivel primario, secundario, modalidad especial y FINES, “debe acreditar mediante el formulario PS.2.68 la escolaridad correspondiente al período agosto-diciembre de 2016”.

Y que este formulario “debe estar completo con los datos personales de cada alumno y firmado y sellado por la institución a la cual concurrió el año pasado”.

En este sentido explicó que la presentación del formulario puede hacerse por Internet, ingresándolo a través de la página web www.progresar.anses.gob.ar. m1.-

