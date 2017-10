El hijo de Pablo Escobar le pidió a Netflix ser más “cuidadosa” en el tratamiento de la historia

Después de que un gerente de locaciones de la serie “Narcos” fuera asesinado en septiembre, el hijo del fallecido narcotraficante colombiano le pidió a la empresa estadounidense que sea más “cuidadosa” en el trato de la historia, ya que esta podría traer más conflictos en la vida real.

El hijo de Pablo Escobar Gaviria, Sebastián Marroquín, advirtió a Netflix sobre el contenido de la serie “Narcos”, ya que “puede llevar a conflictos de la vida real”, como ya ha pasado con el asesinato de un gerente de locaciones de la exitosa serie a mediados del mes de septiembre, según informó The Mirror. Sebastián, que actualmente vive en Buenos Aires, afirmó que, si bien su padre murió hace casi 25 años, “nada ha cambiado excepto los nombres”, teniendo en cuenta que “ahora hay más tráfico de drogas y corrupción”.

Es por eso que le pidió a Netflix ser más “cuidadosa” en el tratamiento de la historia que retrata la historia de su padre. “Los narcotraficantes de Cali –en Colombia- están viendo ‘Narcos’ y no les gusta”, sobre todo el hecho de que “sus nombres y sus ciudades se usen para decir cosas que no son ciertas”. “Al contar la historia equivocada, esto puede llevar a conflictos en la vida real”, por lo que Netflix “debería ser más responsable”, agregó Marroquín. El mes pasado, el gerente de locaciones de la serie ‘Narcos’, Carlos Muñoz Portal, fue asesinado en el centro de México cuando fotografiaba lugares para la cuarta temporada de la serie, que se centrará en el cártel de Juárez. Su cadáver fue hallado horas después dentro de su auto con varios disparos.

Por su parte, Roberto de Jesús Escobar, hermano del difunto narcotraficante colombiano y antiguo integrante del Cartel de Medellín, señaló que no quiere que Netflix grabe en Medellín o en Colombia películas relacionadas con Pablo Escobar “sin la autorización” de Escobar Inc. “Es muy peligroso, especialmente sin nuestro consentimiento. Este es mi país”, expresó.- m1.-



