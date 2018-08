El hombre sorprendió a los pasajeros del tren Sarmiento. Los testigos del hecho compartieron el hermoso gesto en las redes sociales y se viralizó

Agregó además que algunos pasajeros lo ignoraban y el hombre les sonreía y les decía: “Qué Dios lo bendiga“.

Los que tomaron la pequeña hoja, se encontraron con un billete de 200 pesos y un peculiar mensaje : “Señoras y señores pasajeros, los invito a compartir esta experiencia. Lo opuesto a la ambición desmedida y la indiferencia, que tanto daño hace a los seres que queremos ser humanos, es la práctica de dar sin esperar nada a cambio. Lo poco o mucho que damos sin esperar nada a cambio nos ayuda a vivir mejor. ¡Practíquenlo!”.

Una joven pasajera contó en las redes que “estaba en el tren Sarmiento yendo a la universidad, como todos los días, pero hoy fue distinto. Un hombre se acercó y les dio a todos los pasajeros una nota y 200 pesos. Nadie entendía nada, nos mirábamos entre todos. Muchos creían que estaba loco o no se encontraba bien”.

Además agregó que, “el hombre estaba con lágrimas en sus ojos. A una joven le dijo ‘es para que lo gastes como quieras’. Él estaba acompañado con una mujer que nos decía que el señor solo quería ayudar”.

La primera reacción de esta joven fue no aceptar el dinero. “Me acerqué a decirle que no podía aceptarlo y su respuesta fue ‘Regálalo, seguí con lo que empecé, aprendé de chica’”. Además, ella le preguntó al abuelo por qué lo hacía y él le respondió “porque me hace feliz”.

Otra chica expresó: “Hoy volvía de Merlo para Moreno y me pasó algo que no es para nada común. Un hombre pasó por el tren repartiendo plata y un papel. Ese hombre se ganó la escalera al cielo. Es capaz de dar su plata para hacer feliz a otro”. Nota gentileza de MinutoUno.-