El Intendente de Ensenada Marios Secco respondió las acusaciones ante la Fiscal

Es conocido por todos el amplio apoyo que el intendente de Ensenada, Mario Secco le da a la Ex Presidenta Cristina Fernández de Kircnher. Quizá, uno que es mal pensado, crea que por ese motivo lo haya citado a indagatoria. Pero lejos de buscar motivos, Secco se presentó este miércoles para prestar declaración indagatoria ante la fiscal platense Ana Medina, quien lo procesó por “coacción y entorpecimiento de la labor legislativa” por lo ocurrido en la sesión de la Legislatura bonaerense del 14 de diciembre pasado. Mario Secco presentó un escrito con su descargo, aportó videos del día de los hechos y negó las acusaciones. Además, el Intendente de Ensenada dijo: “A vos te puede gustar o no, la forma o los modales, mi presencia o cómo me presenté en el recinto para denunciar lo que estaba ocurriendo, pero yo lo hice para denunciar la balacera que hubo en la Plaza San Martín e ingresé al recinto invitado por los diputados”, explicó. Fuente Página 12.

