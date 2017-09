El Kun Agüero herido en un choque en Holanda: “Me rompí la costilla, me duele mal”

Agüero habló tras el choque en Holanda y dio detalles del accidente: “El taxista no vio la curva y patinó”. “El Kun” se rompió una costilla y se perderá las Eliminatorias con la Selección.

El Kun Agüero sufrió la fractura de una costilla en un accidente automovilístico en Amsterdam cuando regresaba de ver un recital de Maluma y quedó descartado para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“El taxista no vio la curva y patinó. Y cuando patinó nos la dimos con el poste”, explicó Agüero según el programa radial No Somos Nadie. Y agregó: “Me rompí la costilla, ahora estoy haciendo reposo, me duele mal”.

Según un diagnóstico inicial necesitará aproximadamente dos meses de recuperación para volver a las canchas.

