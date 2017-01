El papa Francisco pide “perdón” por los curas pedofilos. Pero se deberia hacer algo más, porque un nene abusado con que le pidan perdón no sanará sus heridas

El papa Francisco calificó como un “pecado” los abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes, aseguró que “la Iglesia llora con amargura y pide perdón” por esos hechos y se une “al dolor de las víctimas”, al tiempo que prometió “tolerancia cero”.

“Escuchemos el llanto y el gemir de estos niños; escuchemos el llanto y el gemir también de

nuestra madre Iglesia, que llora no sólo frente al dolor causado en sus hijos más pequeños, sino

también porque conoce el pecado de algunos de sus miembros: el sufrimiento, la historia y el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes”, aseguró el Pontífice en una carta escrita a Obispos el 25 de diciembre pasado y divulgada este lunes por el Vaticano.

“Pecado que nos avergüenza. Personas que tenían a su cargo el cuidado de esos pequeños han destrozado su dignidad. Esto lo lamentamos profundamente y pedimos perdón”, aseveró Jorge Mario Bergoglio.M1.-

Está bien que al menos se haga esto, aunque con el perdón no se soluciona el problema y a un nene abusado ese “perdón” no le sana sus heridas que ñe quedarán de por vida.

Ahora hay dos casos más de sospechas de curas pedófilos en Mendoza.,-



