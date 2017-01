El Presidente Macri les dijo a los padres de Brian que será difícil aprobar la baja de la edad de imputabilidad

El presidente Mauricio Macri se comprometió con los padres del joven asesinado a presentar un proyecto de ley en tal sentido aunque les anticipó que era escéptico sobre la posibilidad de su aprobación en el Congreso.

Eliana Passada, la madre de Brian Aguinaco, el adolescente que fue asesinado en el barrio Flores el 24 de diciembre último, habló este domingo de lo conversado con el presidente Mauricio Macri la semana pasada, y reveló que el jefe de Estado cree difícil que se apruebe la baja de la edad de imputabilidad.

Mauricio Macri, no obstante, le prometió a los padres de Brian que enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley para crear un Código Penal Juvenil, que incluye la baja de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad.

“Lo que yo puedo sacar en limpio (de la reunión) es que Mauricio me ofreció lo de la ley. Nos apoya y lo apoyamos a él para este tema. Pero el tema es que no le dan los votos”, dijo la mujer en declaraciones radicales.

Macri había recibido a los padres de Brian el viernes pasado en la Quinta de Olivos y aunque les prometió presentar la iniciativa también vaticinó, según contó Passada que cree que en el Congreso no será aprobado para “hacerle la contra”.

Específicamente, la mujer remarcó que según Macri “hay diputados y senadores que no la van a votar porque son de otro partido político, y para hacerle la contra no le van a votar (el proyecto)”.

Los padres de Brian y familiares de otros casos en donde están acusados menores se movilizarán el próximo miércoles al Congreso para pedir la sanción de la ley que modifique el régimen penal juvenil, que en la actualidad establece que a partir de los 16 años los menores pueden ser penalizados.

La madre de Brian pidió “no politizar el tema” y consideró que “no es importante de qué partido político sean, somos seres humanos y me parece que ninguna persona quiere seguir así”.

Passada consideró además que si la víctima hubiera sido el hijo de alguien importante el menor acusado no estaría libre, como ocurrió en su caso.

m1.-



Me gusta: Me gusta Cargando...