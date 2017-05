El Presidente Macri participó del acto por el Día del Trabajador

“Estoy contento de que empezamos a sentarnos a discutir sector por sector para ver cómo podemos hacer las cosas bien. Podemos ser los mejores del mundo pero con humildad y trabajo. Todos tenemos que sentarnos en esa mesa diciendo en qué podemos aportar: no va mas la ventajita, no va más el país de la patota, no va mas el país con comportamientos mafiosos”, afirmó Macri junto al titular de la UATRE, Gerónimo Momo Venegas.

“La Argentina es de todos los argentinos. No voy a bancar a ninguno que nos quiera llevar por delante porque yo estoy acá para defenderlos a ustedes”, agregó.

Antes, el presidente anunció que todos aquellos que cobren un plan social van a poder comenzar a trabajar en blanco sin perder el beneficio, mientras que las empresas podrán incluir ese plan en el salario, con lo cual se les va a facilitar la contratación. “Queremos que cientos de miles de argentinos que quedaron excluidos desde 2001 vuelvan a ser parte porque los necesitamos, a la par de los esfuerzos que estamos haciendo en busca de inversiones y los programas de capacitación que queremos ampliar”.

Luego dirigiéndose a un trabajador llamado Claudio, Macri dijo que le habló a Donald Trump de él y de todos los trabajadores argentinos. “Le hablé de vos y de vos y de vos, que todos son buena gente y que queremos crecer, progresar y trabajar. Y después me voy a reunir con los presidentes de China, Japón, Italia y Alemania y a todos les voy a decir lo mismo: que queremos trabajar, que decimos la verdad y que queremos socios para construir la Argentina que queremos”.

“Hace un año prometí que iba a haber más trabajo y, desde agosto hasta acá, creamos 82 mil puestos nuevos de trabajo formal. 82 mil es el comienzo, necesitamos ponerle un 0 más y multiplicar cada vez más”, continuó.

Por último, El mandatario citó a Juan Domingo Perón y dijo que la estrella polar debe ser la productividad y que cada argentino debe producir, por lo menos, lo mismo que consume. “Nosotros lo podemos hacer y podemos hacer mucho más que eso”, vivó.

