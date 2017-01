El Presidente Macri y la gobernadora Vidal, se sumaron al mannequin challenge en una colonia de vacaciones

El mannequin challenge es una manera de grabarse en video, en la cual los protagonistas se quedan quietos mientras la cámara recorre el lugar registrando a todos, luego se lo edita con una música acorde.

En este caso fue demasiado poco el tiempo que duró este mannequin challenge, pero ambos (Macri y Vidal) se sumaron a los chicos que lo hacían en el interior de la piscina. El que no agarró la onda fue el intendente Gabriel Katopodis que hizo mover a todos los chicos en la pileta y no paró de moverse. Se ve que no estaba muy al tanto.

Hay quien dice que es como la macha congelada de hace unos años, aunque, claro, esto después lleva un trabajo de edición y aquello era solo un juego.-



Me gusta: Me gusta Cargando...