En la provincia de Buenos Aires, Capitán del Espacio es un alfajor icónico: es rico, es abundante y también difícil de conseguir. “Me lo piden muchos clientes, pero la única forma de conseguirlos es a través de otro kiosquero que los revenda. Para eso hay que volver a subirle el precio y ya deja de ser un alfajor ‘barato’ en relación al resto. Llamé muchas veces a la fábrica y me dijeron que no abren cuentas nuevas, que no pueden venderme”, dice Gastón, dueño de un kiosco de Palermo, a Infobae.