El SiPreBA en la jornada Nacional de Lucha junto a CTA-A y otras organizaciones en defensa de los derechos laborales

Bajo una intensa lluvia, centenares de trabajadores se movilizaron desde la Av. 9 de Julio por avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, donde expresaron su rechazo al ajuste, a los despidos y al proyecto de reforma laboral enviado por el Ejecutivo para su tratamiento parlamentario.

El secretario general del SiPreBA, Tato Dondero, participó de la marcha y acompañó a los distintos oradores del acto desde el mismo palco.

En la conferencia de Prensa donde se ratificó la realización de la Jornada Nacional de Lucha que incluyó actos y paros en numerosas ciudades del país, Dondero, denunció que los “trabajadores y trabajadoras de prensa padecemos los mismos problemas que el conjunto del movimiento obrero, con despidos, cierres de medios, achicamientos por todas partes, en radios privadas y medios públicos, donde -en el contexto de un vaciamiento inusual- los delegados son perseguidos y se violan los estatutos y convenios que rigen la actividad periodística.”

El líder del SiPreBA explicó que junto a los compañeros de los distintos sectores estamos luchando contra las políticas de ajuste, tarifazo y devaluación de este gobierno que, en nuestro sector, genera despidos y cierre de medios, con la pérdida demás de 2000 puestos de trabajo.

“Por todo eso nos movilizamos a Congreso entendiendo que los trabajadores de Prensa tenemos que expresarnos en contra de la reforma laboral que impulsa este gobierno, que en nuestro caso apunta contra el Estatuto del Periodista Profesional, una ley que tiene más de 70 años de vigencia”, concluyó.

———————————————————————————————-

Medidas de fuerza en la TV Pública: Lombardi Miente, Pereira incumple y Sclauzero censura

Se profundiza la proscripción de periodistas, el ajuste y el vaciamiento de la pantalla:

Denuncia la Asamblea: “El ajuste en la TV Pública no sólo ataca a los trabajadores, que mientras somos víctimas de los tarifazos, la devaluación y una inflación que ya superó las estimaciones del 15%, tenemos que soportar el cínico “ofrecimiento” de paritaria cero para “compensar” los efectos inflacionarios de 2017, así como un recorte ilegal de nuestros salarios. El ajuste en los medios públicos debe traducirse sin eufemismos como censura porque, por ejemplo, ayer no se cubrió la media sanción que el diputados dio a la ley para frenar los tarifazos ni las movilizaciones realizadas frente al Congreso de la Nación, por decisión de Sclauzero. Así sucede diariamente con múltiples hechos relevantes, en un canal nacional que reduce su alcance solo a lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires porque no realiza ninguna cobertura en otras ciudades del país ni en el exterior, sin importar su trascendencia. Esto contrasta, como ya denunciamos, con el nombramiento sin concurso de periodistas amigos con sueldos por arriba de los 100 mil pesos, y familiares de funcionarios y auditores puestos a dedo por el PRO como asesores y secretarios.

La gestión que encabeza Hernán Lombardi, en lugar de tratar de destrabar un conflicto que generó deliberadamente hace meses a partir del ajuste y el vaciamiento del canal estatal, solo se esfuerza en perpetuar esta grave situación, poniendo en riesgo una programación que ya de por sí es pobrísima, llena de enlatados, tercerizaciones y que por primera vez en décadas ni siquiera tuvo lanzamiento oficial, por no tener casi nada que ofrecer ni destacar.

Hace veinte días, el presidente de RTA, Miguel Pereira, junto al vicepresidente Emilio Lafferriere se comprometieron ante nuestra Comisión Interna a garantizar el trabajo de los periodistas de la web que días antes habían sido proscriptos y congelados por esta gestión, acuerdo que hasta ahora incumplieron sin dar explicaciones, ya que ningún funcionario o representante de la empresa se dignó a tener un mínimo diálogo con los trabajadores. En una política que cuenta con la complicidad activa del gerente de noticias y presidente de FOPEA, Néstor Sclauzero, vuelven a violarse los convenios colectivos y el Estatuto del Periodista Profesional, y siguen manteniendo la proscripción laboral de los periodistas que hasta el 21 de marzo de este año trabajaban para la página web del canal, y que fueron corridos y congelados sin ningún pretexto, lo cual hace suponer que es una respuesta directa al conflicto gremial, es decir una persecución ideológica y sindical.

Hernán Lombardi miente cada vez que aparece en las pantallas privadas financiadas con pauta oficial, como el último domingo en el programa de su amigo Luis Majul donde dio datos falsos sobre el contrato entre la TV Pública y la empresa privada Torneos para el mundial. Allí, tal como publicó Página 12 en el día de ayer, RTA no gastará “un 600% menos” que en el último mundial, algo matemáticamente imposible, sino que además de los 8 millones que difunde el ministro Lombardi, gastará otros 2 millones por costos de producción que debiera compartir con la empresa privada y no cubrir de manera exclusiva el Estado. A su vez, las ganancias por la comercialización de esos partidos, hasta los cinco millones de dólares, serán íntegramente para Torneos. Un negocio redondo… para la empresa privada cuyos dueños están presos en Estados Unidos. Como agravante, el contrato impide a la TV Pública transmitir la mitad de partidos del mundial, entre ellos algunos relevantes de cuartos y octavos de final, a diferencia de lo que sucedió hace cuatro años cuando los medios públicos transmitieron íntegramente el mundial de Brasil. Además, la cobertura estará totalmente condicionada, ya que Torneos decide con qué periodistas se realizará y el contenido de los programas. Por último, los pocos profesionales que viajan del canal estatal realizarán sus tareas de manera flexibilizada, ya que la gestión decidió deliberadamente violar los convenios laborales y, lo que no sucedió nunca en la historia de Canal Siete, sin ningún periodista del noticiero, en un claro cercenamiento y discriminación del área de Noticias.

Por todo esto, porque se sigue violando nuestro convenio colectivo e implementando una reducción salarial totalmente ilegal, porque no hay diálogo ni en la TV Pública ni en el Sistema de Medios Públicos, es que los trabajadores de prensa agrupados en el SiPreBA volvemos a realizar una retención de tareas que afecta la programación del canal.”

BASTA DE MENTIRAS, CENSURA Y AJUSTE EN LA TV PÚBLICA.

POR UN CANAL PÚBLICO PLURAL, DEMOCRÁTICO Y FEDERAL.

Asamblea de Trabajadores de Prensa TV Pública – SiPreBA.-

INFORMACIÓN E IMÁGENES GENTILEZA DE SIPREBA.-



