El Vaticano desmintió que el papa Francisco piense visitar Argentina en 2018

Los fieles locales que deseen ver al Papa Francisco en la Argentina tendrán que esperar un poco más ya que el Sumo Pontífice no tiene planeada una visita al país ni este año ni durante 2018, según desmintieron desde el Vaticano

“Desmiento rotundamente. Tanto el supuesto viaje como los comentarios referentes a la seguridad, que no tienen fundamento alguno”, informó el portavoz papal, Greg Burke, sobre los rumores de una posible visita de Francisco al país así como del peligro que podría acarrear.

Pero la agenda de Francisco sí podría incluir viajes este año: primero a Egipto entre el 28 y el 29 de abril, luego a Fátima (en Portugal), entre el 12 y 13 de mayo, y por último a Colombia entre el 6 y el 11 de septiembre, aunque podrían sumarse más visitas.

De hecho, Francisco ya expresó sus intenciones de visitar la India, Bangladesh y Sudán del Sur, éste último destino junto al arzobispo de Canterbury (de la Iglesia anglicana) y otro anglicano, Justin Welby. m1.-



