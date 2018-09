Embistieron con un auto a muchas personas en un bar de Francia

El atacante gritó “allahu akbar” antes de avanzar implacable contra los clientes que estaban en la vereda de un pub en Nimes, al sur del país.

Un hombre embistió con su auto a una multitud en la vereda de un bar de Nimes, en el sur de Francia. Cuando la policía lo detuvo estaba “en un estado de confusión” tras haber provocado pánico.

El ataque ocurrió a la 1 de la mañana de este viernes en la puerta de L’Instant T, un bar que está ubicado justo al lado del predio donde a partir de este fin de semana se realizará la Feria de Nimes, un evento social al que concurren miles de personas cada año.

Tras abalanzarse con su Fiat blanco contra un grupo de 50 personas al grito de “allahu akbar” (“Alá es grande” en árabe), el hombre, de 32 años, se estrelló contra las barreras de la feria y fue reducido por los comensales del bar y el resto del público.

Por el momento no se cree que sea un caso de terrorismo ya que el atacante no estaba registrado como un posible elemento radicalizado, informó The Local. M1.-



