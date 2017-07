En Navarro, Malena Galmarini dijo que “La gente no está polarizada, tiene hambre, está triste”

La referente en Políticas Sociales de 1País, Malena Galmarini, participó del lanzamiento de candidatos en Navarro, y visitó un centro para personas con discapacidad y otro de jubilados en Luján.

Malena Galmarini, los candidatos a senadores provinciales Micaela Ferraro y Juan Carlos Juárez, el intendente de Las Heras, Javier Osuna y los referentes locales del espacio conducido por Sergio Massa, iniciaron la jornada en Navarro, donde se realizó la inauguración del local de 1País y la presentación de la lista oficial de candidatos para esa localidad. También, los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa para los medios zonales.

“Para nosotros no hay ninguna polarización. La gente no está polarizada, tiene hambre, está triste, desilusionada por un Gobierno que no cumplió nada de lo que prometió. Hoy, los principales problemas de la Argentina son la inseguridad y la economía. Si las madres no saben si pueden darle de comer a sus hijos, lo único que se logra es un pueblo infeliz, y nos prometieron todo lo contrario. Nosotros, desde el frente 1País, con Sergio Massa y Margarita Stolbizer a la cabeza, lo que buscamos es la felicidad de los argentinos”, sostuvo Malena.

“La Argentina necesita un diálogo verdadero, de consenso, como el de Sergio y Margarita con la gente. Cuando se pierde el diálogo real con los ciudadanos, se pierde noción de la realidad, y eso le está pasando hoy a la política. Nosotros estamos cercanos a los problemas cotidianos de la calle. Nosotros somos la mejor oposición y vamos a ponerle un freno al ajuste, a la soberbia y a la insensibilidad del gobierno. Por eso, hace meses que proponemos bajar el IVA a los 11 productos de la canasta básica, porque creemos que alimentarse es un derecho”, agregó. M1.-



