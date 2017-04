Error de cálculo: quiso robar y quedó encajado en un ventiluz. Es como el chiste del que lo mandaron a espiar y tocó el timbre

Un delincuente que intentó ingresar por el techo a un restaurante en la localidad correntina de Ituzaingó, quedó atrapado en un ventiluz. Pidió auxilio y lo dejaron internado en un hospital con custodia policial.

En la madrugada del lunes, el delincuente intentó ingresar al local ubicado en Buenos Aires 2357, pero no calculó bien las medidas del ventiluz y quedó atrapado entre los hierros.

“El hombre intentó ingresar por un respiradero del techo y la mitad de su cuerpo quedó atrapada, situación por la cual comenzó a pedir auxilio a los gritos. Alertados los vecinos, dieron aviso a la autoridad policial, quienes se hicieron presentes con personal de Bomberos Voluntarios de esta ciudad”, explicaron fuentes policiales.

Los efectivos policiales y los bomberos lograron sacar al individuo del lugar donde estaba atascado y fue trasladado en ambulancia hasta el hospital local. Allí quedó en observación con custodia policial.

Los dueños del restaurante expresaron su sorpresa ante tal situación: “Por suerte no llegó a robar y no rompió nada, excepto el techo. Gracias a Dios no pudo entrar; de lo contrario, podría haber lastimado a alguien. Además aquí solo tenemos algunos electrodomésticos, nada más”. m1.-

Es como el chiste del que lo mandaron a espiar y tocó el timbre.-

