Está todo listo para que se puedan pedir online los préstamos para beneficiarios de AUH y pensiones

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) informó que “desde este jueves se podrá solicitar turno para obtener los nuevos créditos ARGENTA” destinados a beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas, entre otros.

El martes fue publicado en el Boletín Oficial el decreto 516/2017 que extendió los préstamos que brinda ARGENTA para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC), para lo cual utilizará hasta el 5 por ciento de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). La ANSES indicó que para gestionar el préstamo ARGENTA, “el titular de derecho debe solicitar un turno a partir del jueves 20 de julio en www.argenta.anses.gob.ar, opción Quiero mi préstamo”.

El organismo previsional precisó que también podrán solicitarse los turnos llamando al 130.

El día del turno, los interesados deberán: presentarse con DNI en la oficina de la ANSES asignada; elegir el monto del préstamo y la cantidad de cuotas, firmar la solicitud del préstamo.

"Una vez solicitado el crédito, al cuarto día hábil posterior, se acredita en la cuenta bancaria del beneficiario", puntualizó la ANSES en un comunicado.



