Están a punto de cerrar la Escuela N°25

Se trata de la Escuela 25, en la segunda sección del Delta, en San Fernando, que fue fundada en 1915, es la única presencia del Estado en un lugar aislado. Este año se registraron más alumnos que en 2017, pero la cierran con un argumento absurdo: que el gobierno provincial no dragó el acceso. Faltan 50 metros.

Theo tiene once años y es el primer alumno al que la lancha escolar levantaba a las 9:30 para ir a la Escuela 25, en la segunda sección del Delta, en San Fernando. La escuela fue fundada en 1915 sobre el arroyo Caracoles, el mismo en el que vive corriente abajo Theo con su familia. Cuando el lanchero no conocía el recorrido, Theo lo guiaba; le indicaba los canales por los tenía que pasar a buscar a sus compañeros, a los chicos del jardín y a las maestras. Llegaban al colegio a las 10:15. Theo es la tercera generación de su familia que va a la escuela 25, y si el gobierno de María Eugenia Vidal no da marcha atrás con la medida de cerrarla, va a ser la última. Para llegar a la escuela en donde lo reubicaron tardará, como mínimo, una hora y media en lancha.

Una orden que nadie puede entender

Myriam vive sobre el arroyo Morán con sus dos hijas de once y dos años, y su hijo de seis. Por la falta de dragado, a ese canal no pueden entrar las lanchas. Ella acerca a sus hijos a la escuela en bote, a remo y en el caso de los hijos de Myriam el cierre de la escuela tendrá consecuencias más drásticas: los chicos corren el riesgo de no poder llegar al nuevo establecimiento. “Si se cierra nuestra escuela no sé cómo voy a hacer para sacarlos. La lancha ya no pasa por el Morán y tampoco va a pasar por el Caracoles sin el dragado”, contó a Página 12.-



