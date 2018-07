ESTO DEBERÍAN HACER TODOS: CONCEJAL DE CAMBIEMOS AMENAZA CON IRSE DEL PARTIDO SI NO SOLUCIONAN LO DE LOS APORTES TRUCHOS

Se trata de Pablo Laiolo, concejal de Punta Indio que aparece en las listas de aportantes. “Aparezco aportando $38 mil y nunca puse un peso”, dijo.

Un nuevo integrante de Cambiemos se mostró sorprendido con noticia de los aportes truchos ya que aparece entre la lista de aportantes. “Aparezco aportando 38 mil pesos y nunca puse un peso”, dijo.

En declaraciones radiales, el concejal Pablo Laiolo, aseguró que se presentará en sede judicial para denunciar la situación. “Voy a decir lo que corresponde: no puse un peso en la Campaña y quiero que limpien mi nombre”, explicó.

Laiolo subrayó que “nadie dio una explicación sobre lo que pasó, ni siquiera la gobernadora Vidal”, y agregó: “Estamos viendo cómo sigue la UCR, hay mucho malestar con todo esto de los aportantes”.

En este sentido, el concejal expresó que “si no fuera por los periodistas no nos enterábamos de nada, ninguno de nosotros aportó un peso y aparece toda la lista de Punta Indio como aportantes”. “Mi decisión personal es que si esto no se soluciona, yo rompo con Cambiemos”, concluyó. Nota gentileza de MinutoUno.



