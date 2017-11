ESTO ES IMPERDONABLE! Ladrones hambrientos: se robaron hasta las milanesas de la heladera

Un grupo de delincuentes ingresó a una casa de la ciudad de Bahía Blanca y no sólo se llevaron dinero, joyas y una notebook sino que también aprovecharon para comerse las milanesas que había en la heladera.

El curioso hecho ocurrió en una vivienda ubicada en Humberto al 2400 del barrio Merino de Punta Alta. Los ladrones ingresaron por una ventana, tras romper la persiana y el vidrio.

“Levantaron la persiana y rompieron un vidrio para entrar. Pasaron por las habitaciones y tiraron todo lo que estaba en el camino. Me rompieron un ropero que tenía puerta corrediza y se ve que no sabían abrirla”, contó la dueña de la casa.

Además, detalló que los delincuentes se llevaron joyas, una notebook de la hija, dos celulares y dinero en efectivo.

“Lo que me llamó la atención fueron unas frutillas tiradas en el comedor y se me dio por ir a ver la heladera y me encontré con que se habían llevado las milanesas que había hecho, una pechuga, queso, un Campari y dos botellas de vino“, contó la damnificada. M1.-