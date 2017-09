Ex defensor de Independiente, condenado este lunes a 6 y medio de prisión por abuso sexual

N de la R: Si lo encontraron culpable, la pena es demasiado leve, ya que una persona abusada jamás vuelve a ser la misma.-

Tras el fallo, Temperley desafectó a Zárate de la concentración y no jugará contra Central.

El ex defensor de Independiente, condenado este lunes a seis años y medio de prisión por abuso sexual, figuraba entre los 19 convocados para el encuentro de esta noche frente a Rosario Central.

El jugador de 23 años, que aún no jugó ni un minuto en lo que va de la Superliga para el conjunto que dirige Gustavo Álvarez, contaba con chances de ir desde el arranque en el partido frente al Canalla que el Gasolero jugará esta noche como local.

Tras conocerse su condena a seis años y medio de prisión por abuso sexual agravado la dirigencia de Temperley resolvió desafectarlo de la concentración por lo que no jugará esta noche.

Sin embargo, el anuncio no dejó satisfechos a los hinchas, que les reclamaron a las autoridades del Gasolero que despidan a Zárate.

“Si no está preso, porque la Justicia es una mierda, que no pueda hacer nada. Soy del Cele y quiero que lo echen”, dijo un usuario en Twitter. “¿En qué carajos estaban pensando cuando contrataron a este sujeto?..¿Quién es el responsable del Club que le puso la firma al contrato?”, declaró otro. “Ni ahora ni nunca. Ni en temperley ni en ningún otro club. CÁRCEL y punto señores. RAJENLO”, reclamó un tercer hincha.

