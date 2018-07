Expedición Ciencia: Campamento para adolescentes 2019

Campamento para adolescentes 2019.

Hace 15 años empezamos con Expedición Ciencia, un proyecto que nos cambiaría la vida a nosotros y más de mil adolescentes que se sumaron a nuestra propuesta. Con la alegría de haber realizado más de 20 campamentos y con la energía renovada para seguir creciendo, lanzamos la convocatoria para los campamentos científicos Expedición Ciencia 2019. ¡Vení a compartir esta experiencia con chicos y chicas de todo el país!

No dudes en pedir beca si la necesitás.

¡Este año volvemos a la vieja tradición de salir en micro todos juntos!

Realizaremos dos campamentos que empiezan y terminan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: el primero será entre el 25 de enero y el 3 de febrero y el segundo entre el 1 y el 10 de febrero de 2019.

¿Quiénes pueden participar?

Adolescentes que tengan entre 14 y 18 años al momento de realizarse el campamento, y que estén cursando la escuela secundaria al momento de inscribirse.

¿Dónde?

En la hermosa planta educativa Nonthué a orillas del lago Lácar y a pocos kilómetros de la localidad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén. La planta cuenta con cuerpos de cabañas para varones y mujeres con camas tipo marineras. Tiene calefacción y agua caliente y un excelente servicio de cocina para las cuatro comidas.

¿Cuándo cierra la inscripción?

Hay tiempo hasta el lunes 9 de Julio de 2018.

¿Cómo inscribirse?

Para inscribirte al campamento para adolescentes ExpC 2019 tenés que completar el formulario de inscripción online. Este formulario es la única manera que tenemos de conocerte antes del campamento. Por eso te sugerimos que lo completes con ganas y que lo hagas con la mayor expresión posible.

¿Cómo se selecciona cada participante?

La selección será realizada por un jurado de educadores y científicos de la Asociación Civil Expedición Ciencia, con el objeto de formar grupos diversos y ricos en diferentes personalidades, historias y lugares de origen. Buscamos que cada participante logre sacar el mayor provecho de la experiencia, que se enriquezca a nivel científico y afectivo, forjando lazos productivos, intensos y duraderos. La nómina de selección de participantes y el campamento asignado a cada participante serán comunicadas durante el mes de agosto de 2018.

¿Cuánto cuesta?

El valor del campamento es de $26.000 y se podrá abonar hasta en 12 cuotas. Este monto incluye el alojamiento en cabañas compartidas, pensión completa con comida de excelente calidad, excursiones, materiales, seguro médico. A diferencia de años previos, el monto también incluye el traslado ida y vuelta desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la planta educativa Nonthué en San Martín de los Andes en un chárter contratado por nosotros. No habrá ningún gasto extra para los y las participantes durante el campamento.

¿Qué pasa si no vivo en la Ciudad de Buenos Aires?

Les recomendamos que viajen a CABA para salir en grupo en nuestro chárter y en compañía de los coordinadores. Sin embargo, algunas localidades están más cercanas al destino que a CABA, y por lo tanto se establecerán algunos puntos de encuentro en el recorrido entre Buenos Aires y San Martín de los Andes (como por ejemplo Trenque Lauquen y Cipoletti). Los y las participantes que no vivan en la Ciudad de Buenos Aires deberán trasladarse hacia el punto más cercano. En cualquier caso, el costo del trayecto hasta CABA o el punto de encuentro elegido deberá ser costeado por cada participante. Ver sección Becas a continuación.

¿Cómo solicitar una beca?

Si no tenés el dinero, inscribite igual. Desde hace años otorgamos un gran número de becas para que si querés venir puedas hacerlo. Para eso, podés pedir una beca de ayuda económica para cubrir el costo del campamento. Este pedido incluye también la necesidad de ayuda para pagar el traslado hacia el punto de encuentro más cercano. Si vivís muy cerca de San Martín de los Andes, también lo tendremos en cuenta a la hora de otorgar las becas. Para solicitar ayuda económica deberás haber completado el formulario de inscripción y deberás completar junto con tu familia la solicitud de beca que encontrarás allí. Desde Expedición Ciencia nos contactaremos por mail para confirmar tu solicitud primero, y luego para decirte si pudimos adjudicarte una beca. Conocé más.

¿Pueden participar residentes de otros países?

¡Sí! Cualquier adolescente de entre 14 y 18 años puede inscribirse. El valor del campamento para residentes en el exterior es de U$S950 que podrán abonarse hasta en 4 cuotas. Actualmente no contamos con los recursos para ofrecer becas de ayuda económica ni de transporte a participantes no residentes en Argentina. En caso de quedar seleccionados podemos acompañar el pedido de financiamiento de cada participante ante instituciones u organismos públicos y privados de su país de origen para poder solventar el costo del viaje.

¿Dudas?

No dejes de leer nuestra sección de preguntas frecuentes o escribinos a info@expediciónciencia.org.ar.

¡ANOTATE AHORA!

Preguntas frecuentes

1. ¿Hay que llevar bolsa de dormir?

Sí. Aunque vamos a dormir en cabañas con camas y colchones, hay que llevar una bolsa de dormir para usar sobre el colchón. Además, a veces pasamos una noche en carpa o bajo la luz de las estrellas, por lo que siempre es importante traer la bolsa de dormir más abrigada de la que dispongan. Si no tienen, traten de pedir una prestada.

2. ¿Tengo que tener un buen promedio para quedar seleccionado?

Nosotros no nos fijamos en las notas como criterio de selección para participar en el campamento, ni tampoco si han sido abanderados, escoltas o si se llevaron todas las materias a marzo. Preguntamos cosas en el formulario para tener una idea global de sus personalidades. Diferentes participantes pueden quedar seleccionados por diferentes razones, ya que lo que buscamos es formar un grupo rico y compatible.

3. ¿Algún coordinador de Expedición Ciencia ganó el Premio Nobel?

No, ¡pero tenemos los autógrafos de algunos!

4. ¿Los coordinadores del Expedición Ciencia tienen experiencia extrema en la naturaleza?

Sí. Algunos han hecho cumbre en el Lanín. Otros recorrido el Amazonas. Uno tuvo en brazos un orangután bebé.

5. ¿Puedo llevar valija?

Mmmm, sí… pero cada uno debe cargar lo que trae, por lo que sugerimos traer mochila y lo menos posible, dentro de lo razonable. Si no tienen mochila, pueden traer valija y algún alma caritativa los ayudará con ella.

6. ¿Hay baño en todos los lugares en donde estaremos?

Casi todos los días sí, pero hay ciertas jornadas que son de exploración y largas caminatas en parajes naturales. Vamos a llevar papel, una bolsa de plástico y hacer antes de salir.

7. ¿Tengo que llevar ropa elegante? ¿Puedo?

Los gnomos del bosque aún no nos dejan ir a sus bailes formales, así que no hace falta. Lo mejor es traer ropa cómoda, no fashion.

8. ¿El cero es par o impar?

Siempre preguntan lo mismo. Par.

9. ¿Tengo que saber mucha ciencia para participar de este campamento? ¿Qué pasa si me fue mal en las materias científicas?

No pasa nada. Para este campamento no hay que saber nada, ni ser un genio en nada, ni haber estudiado mucho, sólo tener buena onda y estar en forma para la aventura (física y también mental).

10. ¿Es verdad que hacen experimentos con los chicos que van al campamento?

Si se refieren a si hacemos experimentos juntos a ellos, es totalmente verdad. Si la pregunta apunta a si los usamos de conejillos de indias; no sin su consentimiento. Están absolutamente prohibidos los rayos gamma y los sueros arácnidos.

11. ¿En el campamento hay que rendir pruebas?

No. A menos que caminar decenas de kilómetros sea considerada una prueba.

12. ¿Qué actividades se hacen?

Es un secreto. Pero podemos adelantar que no va a haber carrera de embolsados ni carpintería. Y que lo que haya les va a gustar.

13. ¿Tengo que haber ido a las olimpíadas de alguna materia para quedar seleccionado?

No. Todos los hobbies y actividades ayudan, ya sea coleccionar caracoles, fotografía o hockey subacuático.

14. ¿Puede ir algún adulto acompañante (madre, docente, etc.) que no sea parte del equipo de Expedición Ciencia?

Absolutamente no. Los únicos adultos que estarán presentes en el campamento son los coordinadores de Expedición Ciencia y el personal del hospedaje en el que viviremos la aventura. Esta es una medida de seguridad para la protección y tranquilidad de cada participante y sus familias.

15. ¿Los científicos son siempre villanos y nunca héroes?

Mentira total. El Dr. Bruce Banner es científico. Dr. Strange es médico y también científico. Tony Stark claramente es ingeniero. En fin, hay muchos ejemplos sin tener que revelar lo que hacen los coordinadores de Expedición Ciencia con sus identidades secretas.

16. Para los partidos de quidditch, es necesario llevar la escoba o se puede alquilar ahí?

Tenemos guardería de escobas. La inscripción al campamento incluye el alquiler de una escoba por 13,2 minutos.

18. ¿La respuesta a esta pregunta es falsa?

Sí.

19. ¿Qué pasó con la pregunta 17?

Era demasiado grosa y todavía la estamos pensando.

