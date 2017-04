Extorsionaba a una maestra con fotos íntimas

El extorsionador había tenido un encuentro sexual con la docente en 2015 y desde entonces le pedía crecientes sumas de dinero para no publicar las imágenes. Ella se cansó y lo denunció.

La policía de San Juan detuvo a un hombre que extorsionaba a una maestra con la que había tenido un encuentro sexual en un hotel en 2015. A cambio de crecientes sumas de dinero, el sujeto no publicaba sus fotos íntimas.

Nota Relacionada: Amalia Granata trató de extorsionadora a “Paula Linda”

Identificado como Marcelo Álvarez, empezó pidiéndole a la madre separada $1.800, luego le sacó $12 mil, para lo cual ella se tuvo que endeudar. También quiso otros $4 mil por la “demora”.

Fue ahí que ella no aguantó más e hizo la denuncia este jueves en la dependencia de Seguridad Personal en la Central de Policía. Los agentes que le tomaron la denuncia le pidieron a la víctima que le siguiera el juego al extorsionador.

Entonces ella organizó un encuentro para el viernes por la noche en la plaza Monseñor Ítalo Severino Di Stefano, donde un grupo de policías de civil detuvieron a Álvarez.

Luego allanaron el domicilio del acusado, en Concepción, donde encontraron una notebook, dos tablets, cuatro celulares y 10 pen drive con las fotos íntimas.m1.-

Me gusta: Me gusta Cargando...