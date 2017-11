Falta de vacantes en las escuelas porteñas: “Buscan que se pasen a la gestión privada”

Así lo aseguró una de las integrantes del colectivo de padres y madres “Vacantes para todos”. Además, explicó cómo empeoró la situación en tres años.

Pese a contar con el presupuesto per cápita más alto del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no resuelve un problema fundamental: la falta de vacantes en las escuelas públicas.

“Luego de un pedido de informes que se hizo durante este año, el Estado reconoció que en las inscripciones del año pasado, es decir para 2017, el faltante fue de 12 mil vacantes. Es alarmante porque cuando empezó este sistema de inscripción online, en 2014, era de 6 mil, es decir que en tres años se duplicó el faltante de cupos”, afirmó Julia Dupuy, parte del colectivo de padres y madres “Vacantes para todos”.

En diálogo con el programa radial Maldita Suerte, que se emite por FM La Patriada, expresó: “Esto tiene que ver con que faltan escuelas y jardines, tiene que ver con que se esta buscando que toda esa gente que queda afuera del sistema público pase a la gestión privada”-

“El Estado no le brinda ninguna respuesta a los padres, hablan de una lista de espera que no existe. En algunas escuelas hay hasta 200 personas en lista de espera. Es mentira que esas famosas listas de espera se mueven, si uno no se preocupa o no reclama, al año siguiente no consigue la vacante”, agregó.

Consultada acerca de cómo se puede enfrentar la situación, respondió: “Lamentablemente la única herramienta que tenemos como padres para que el Estado nos de garantías de algo es la de recurrir a la Justicia vía recursos de amparo”.

Por último, indicó que en los últimos años solo se sumó una nueva escuela a la Ciudad, y hay una segunda en obra: “Más allá de esos casos, no hay otros planes de construcción de escuela, sino todo lo contrario. Se hacen pasar obras de refacción como si fueran nuevas, eso es terrible”. Infonews.-

