Fantino ahora le apuntó a Mirtha Legrand por darle lugar a Natacha Jaitt: “Me desilusionó”

“Yo la tenia a Mirtha como un faro de este medio, profunda admiración”, dijo el conductor televisivo y radial. “No me van a asustar, voy a saber quién está detrás”, advirtió.

Esta vez en televisión, el conductor Alejandro Fantino se refirió a las denuncias por abuso sexual y prostitución de menores de las inferiores de, al menos, Independiente y River en las que se vio involucrado por la mediática Natacha Jaitt en la mesa de Mirtha Legrand. Tras apuntar contra la ex chica de Playboy en su programa de radio, ahora disparó contra “Chiquita”.

“Tengo una profunda desilusión con Mirtha Legrand, yo la tenia a Mirtha como un faro de este medio, profunda admiración, pero siento una profunda desilusión. Hay que seguir y yo siempre corro para adelante”, aseguró en su tradicional editorial de inicio del programa.

Fantino sostiene que no sabe quién está detrás de las denuncias: “Tengo algunas pistas de quién está detrás porque nene de pecho no soy. No me van a asustar, voy a saber quién está detrás, voy a ir hasta el final, hasta las últimas consecuencias, voy a saber quién está detrás de todo esto porque tengo gente que me cuenta. Esto no me doblega. Lo que tengo es más bronca que tristeza”.

“No me enojo con el que lo dice, yo me quiero concentrar en quién está arriba (…) Lo más importante de todo, mas allá de mí y de la operación, es que acá nadie deje de lado que la investigación tenga éxito”, concluyó.

El animador había sido señalado por Jaitt como “pedófilo” en el marco de la causa por la que está detenido el relacionista público Leonardo Cohen Arazi y que estalló tras la denuncia de un juvenil de las inferiores de Independiente.

CARLOS PAGNI TAMBIÉN SE DEFENDIÓ:

El analista político también fue acusado por Jaitt en la mesa de “Mirtha de Noche” del último sábado. En el editorial que realiza en su programa de TV por cable, sostuvo que “Mirtha ofreció su programa a una operación que hoy está muy en discusión, donde se dijeron una cantidad de disparates que no merecen ni siquiera ser comentados. Lo que sí importa es que una persona, en esa mesa, confesó haber sido contratada por una empresa, cuyo nombre se negó a brindar, para realizar una operación de inteligencia clandestina”.

El periodista informó que pidió a sus abogados que “formulen una denuncia para que se investigue qué tipo de operación de inteligencia se ha realizado según esa persona confesó en el canal de televisión, dicho sea de paso sin que nadie le pregunte qué es lo que estaba explicando”. m1.-

