FARMACIAS DE TURNO DE JUNIO EN ROQUE PÉREZ

|VIERNES
|1
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|SABADO
|2
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|DOMINGO
|3
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|LUNES
|4
|MANGAS
|BERRO 250.
|MARTES
|5
|LARA
|TARIGO 1136.
|MIERCOLES
|6
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|JUEVES
|7
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|VIERNES
|8
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|SABADO
|9
|LARA
|TARIGO 1136.
|DOMINGO
|10
|LARA
|TARIGO 1136.
|LUNES
|11
|LARA
|TARIGO 1136.
|MARTES
|12
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|MIERCOLES
|13
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|JUEVES
|14
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|VIERNES
|15
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|SABADO
|16
|MANGAS
|BERRO 250.
|DOMINGO
|17
|MANGAS
|BERRO 250.
|LUNES
|18
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
|MARTES
|19
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|MIERCOLES
|20
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|JUEVES
|21
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|VIERNES
|22
|MANGAS
|BERRO 250.
|SABADO
|23
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|DOMINGO
|24
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|LUNES
|25
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|MARTES
|26
|SCHIAVI
|MITRE 1257.
|MIERCOLES
|27
|SALINAS
|PTE PERON 406.
|JUEVES
|28
|MANGAS
|BERRO 250.
|VIERNES
|29
|ARGENTINA
|SARMIENTO Y MITRE.
|SABADO
|30
|MOLLO
|RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
Fuente: FARMACIA MOLLO.-