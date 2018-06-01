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FARMACIAS DE TURNO DE JUNIO EN ROQUE PÉREZ

Redacción 4 horas atrás Actualidad nacional Comentarios desactivados en FARMACIAS DE TURNO DE JUNIO EN ROQUE PÉREZ

VIERNES 1 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 2 SCHIAVI MITRE 1257.
DOMINGO 3 SCHIAVI MITRE 1257.
LUNES 4 MANGAS BERRO 250.
MARTES 5 LARA TARIGO 1136.
MIERCOLES 6 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
JUEVES 7 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
VIERNES 8 SCHIAVI MITRE 1257.
SABADO 9 LARA TARIGO 1136.
DOMINGO 10 LARA TARIGO 1136.
LUNES 11 LARA TARIGO 1136.
MARTES 12 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MIERCOLES 13 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
JUEVES 14 SCHIAVI MITRE 1257.
VIERNES 15 SALINAS PTE PERON 406.
SABADO 16 MANGAS BERRO 250.
DOMINGO 17 MANGAS BERRO 250.
LUNES 18 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.
MARTES 19 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MIERCOLES 20 SCHIAVI MITRE 1257.
JUEVES 21 SALINAS PTE PERON 406.
VIERNES 22 MANGAS BERRO 250.
SABADO 23 SALINAS PTE PERON 406.
DOMINGO 24 SALINAS PTE PERON 406.
LUNES 25 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
MARTES 26 SCHIAVI MITRE 1257.
MIERCOLES 27 SALINAS PTE PERON 406.
JUEVES 28 MANGAS BERRO 250.
VIERNES 29 ARGENTINA SARMIENTO Y MITRE.
SABADO 30 MOLLO RIVADAVIA Y 9 DE JULIO.

Fuente: FARMACIA MOLLO.-

Acerca de Redacción

Jefe de Redacción y Contenidos. Carlos Zampini.
Periodista / Fotógrafo profesional, egresado del Círculo Argentino de Periodistas.
CV: Cronista volante en Diario Crónica – Ex colaborador de Revista Humor – Revista Integración Infantil Argentina – Revista Mujeres Ejecutivas – Diario La Mañana – FM Nova 93.1 – Semanario La Palabra y actualmente trabaja en Semanario El Cuartopoder de Lobos (sección Roque Pérez).
Realizó seminarios internacionales de periodismo y periodismo digital. Capacitaciones, cursos y talleres de fotografía.
Seminarios y talleres sobre Medio Ambiente y capacitaciones y seminarios en Derechos del Niño.
Posee dos primeros premios en fotografía y una mención especial.-

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