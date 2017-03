Fein descartó que el nuevo audio de Nisman haya sido presentado antes en la justicia. Es un audio en el que “se despide de forma inusual”

La ex fiscal Viviana Fein aseguró que “el nuevo audio” que se conoció el lunes, en el que Alberto Nisman habla meses antes de su muerte con el titular de la Agencia Judía de Noticias, Daniel Berliner, “nunca fue presentado” durante el periodo en el que ella estuvo a cargo de la investigación de la muerte del ex fiscal federal que investigaba el atentado contra la AMIA.

En declaraciones radiales formuladas hoy Fein fue contundente: “Mientras yo tuve la causa en mi órbita, este audio no fue presentado”.

Luego, la ex fiscal recordó que durante la declaración testimonial que se hiciera en el marco de la investigación judicial, “Berliner aportó un audio de una conversación con Nisman días antes de su muerte. Ese audio fue la última conversación entre ellos”.

“Berliner declaró en la causa en forma testimonial y allí contó que Nisman se despidió de él de una forma que no era usual diciéndole ‘campeón, te quiero’, lo cual le llamó la atención”, agregó Fein.

También la ex fiscal detalló que durante la declaración “Berliner aseguró él no recibió el último mensaje de Whatsap que Nisman envió a ese grupo de amigos y conocidos. Pero cuando Waldo Wolff se lo lee, Berliner interpretó ese mensaje de Nisman como una despedida de alguien que se va a amasijar. Eso está asentado así en la causa”, concluyó. Nota gentileza de Agencia Télam.-



