Fue relevado el Jefe Distrital policial en Olavarría, por el comisario inspector Carlos Roldán, quien trabajaba en la superintendencia de región interior Centro, con base en Roque Pérez

Se concretó la salida del comisario inspector Silvio Messineo, quien fue reemplazado por el comisario inspector Carlos Roldán, quien había sido su predecesor hace tan solo un semestre. Se prevén más movimientos.

El comisario inspector Carlos Roldán fue ayer puesto en funciones como Jefe Distrital de la ciudad (Olavarría), con la particularidad que se trata del mismo cargo que supo desempeñar hace tan sólo 6 meses, cuando le tocó dejar la posta en manos del comisario inspector Silvio Messineo, a quien ahora le tocó relevar. La particular e inédita rotación se da en medio de una de ola de asaltos que generó una importante serie de cuestionamientos en los que el Ejecutivo local no fue la excepción, al punto que el jefe comunal fue una de las personas quien dirigió severas críticas.

Inclusive, según logró conocer EL POPULAR, también desde el palacio San Martín habrían salido las comunicaciones y pedidos que fundamentaron el cambio de titular en la Jefatura ubicada frente al parque Mitre y a la cual responden todas las dependencias policiales del partido de Olavarría.

Roldán viene de cumplir funciones en la Jefatura Departamental de Tandil, donde acompañó por tan sólo unos días la gestión del comisario olavarriense Luis Albertario. Tras salir de la Jefatura Distrital olavarriense estuvo en el Comando de Patrullas local y luego en la superintendencia de región interior Centro, con base en Roque Pérez.

Fue desde ese punto de la provincia, según le narró a este Diario, desde donde recibió la noticia durante el pasado fin de semana. Quien se lo comunicó fue el comisario general José María Cignoli, precisamente jefe de la Región Interior Centro. No fue únicamente la confirmación del traspaso, sino el requerimiento de una inmediata puesta en funciones, que se concretó ayer a primera hora de la tarde, cuando ambos arribaron a nuestra ciudad. Vale destacar que Roldán se encuentra radicado en Azul, de donde es oriundo. Del acto protocolar también tomaron parte el jefe saliente y el actual jefe departamental, el comisario inspector Raúl Alfredo Araneda.

“Entre la revancha

y el desafío”:

La salida del comisario inspector Carlos Roldán se había dado en el marco de una guerra no declarada, al menos de manera pública, con quien era el jefe Departamental por aquel entonces, el comisario mayor Claudio Vega, quien recientemente fue pasado a retiro. Si bien esta rivalidad fue desmentida en varias ocasiones, se trató de un secreto a voces en los pasillos de las sedes policiales y que detonó en la salida del funcionario azuleño.

El flamante Jefe Distrital dialogó a solas con este Diario minutos después de retomar su banca y definió esta nueva gestión como algo que “está entre la revancha y el desafío”. Evitó ingresar en polémicas acerca de su anterior salida y repitió en varias ocasiones que su regreso se traduce en un nuevo y “gran desafío”.

Prefirió hablar de aquellas situaciones que le quedaron el tintero debido a su salida. Uno de ellos el proyecto que había presentado para poder lograr que se incremente el número de cuadrículas, es decir las zonas para patrullaje en las que está dividido el casco urbano local. Actualmente se cuenta con 10 y cada una tiene asignado un móvil del Comando de Patrullas, su proyecto es, al menos, poder duplicar ese número.

“También quería formar el GAD, que luego se formó y reforzó. Pendiente me quedó realizar más procedimientos de droga”, añadió a medida que daba cuenta de la importancia de un trabajo mancomunado, en el que no sólo incluyó al Grupo de Avanzada en Drogas Ilícitas, sino también la Sub DDI. El punto a favor con esta última es que tiene como titular al subcomisario Eduardo Solari, a quien supo conocer y trabajar de manera conjunta meses atrás.

En ese trabajo a la par también incluyó al Municipio, a través de la labor que se desarrolla desde el área de Seguridad, encabezada por Daniel Borra. Refirió que desde el Ejecutivo local se le ofreció el respaldo en una comunicación telefónica que mantuvo con el propio intendente. “Daniel Borra también se puso a disposición”. Fuentes consultadas detallaron que desde el municipio se celebró su arribo y se le depositó el voto de confianza.

“Tenemos que

estar encima”:

Acerca de la situación local de la ciudad en materia de seguridad afirmó estar al tanto y en conocimiento de los últimos episodios delictivos. “A veces no quedás exento de que haya un robo calificado o no, lo que sí tiene que haber es presencia policial en la calle, que los jefes controlen. Cada titular tiene su personal a cargo, y a su vez tiene su jefe de turno que tiene que salir a controlar. Si el delincuente ve que no hay control en la calle, camina libremente. Entonces hay que molestarlo”, enfatizó a medida que dejaba entrever una de las directivas que ya le ordenó a sus subordinados.

“Todos ahora están en una etapa de evaluación para ver su continuidad”, respondió cuando se le consultó acerca de qué sucederá con los actuales jefes de las dependencias. Si bien detalló que cada uno de ellos tendrán su voto de confianza, se vaticinan cambios en el corto plazo.

Ayer se reunió con cada uno de los titulares de dependencias y jefes de calles y les indicó distintas pautas de trabajo. “Va a haber permanencia de los jefes, los titulares van tener que estar en los fines de semana hasta nueva orden”, señaló.

A la par, segundos después añadió que “ya pedí actuaciones para pedir allanamientos, no sólo de estos últimos hechos, sino también de anteriores. Además pedí que me hagan un relevamiento en los barrios de las personas que salieron de la cárcel en estos últimos meses, que me averigüen quienes son. Hay algunos que han salido y ya están implicados en nuevos hechos, entonces se tiene que tener esa información y los tendrá que seguir”, enfatizó.

“Tenemos que estar encima, los jefes de calle tienen que estar en calle continuamente, investigando, viendo, teniendo informantes. Luego también trabajar con la DDI”, continuó.

Por último, refirió que a partir de hoy comenzará a reunirse con otros actores locales, con quienes buscará retomar el diálogo y contacto. Iniciará su recorrido por el Poder Judicial, ya sea con fiscales o distintos funcionarios, para luego continuar con referentes barriales y de juntas vecinales. “Hay que redoblar esfuerzos”, concluyó.

