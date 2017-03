Fuerte operativo de rastrillaje en Olavarría tras el recital del Indio Solari

Unos 500 efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con refuerzos de Gendarmería y Policía Federal, participan de un operativo en OIavarría en búsqueda de las personas perdidas. Habría 9 casos confirmados, pero la cifra llegaría a 18 desaparecidos.

Según los datos que maneja la Red Solidaria, el listado de personas perdidas asciende a 18 nombres. Sin embargo, desde el organismo descartan que alguno se haya reencontrado con sus seres queridos y no lo haya notificado, por lo que la cifra sería menor. Hasta ahora tienen confirmados nueve casos en los que no hubo aún ninguna comunicación con las familias.

“Estamos con más de 100 patrulleros y 500 policías para rastrillar y encontrar a estas personas que están perdidas y no llegaron a sus casas”, afirmó Ritondo en rueda de prensa desde Olavarria.

Dos helicópteros, la división Canes de la Policía, Caballería y Policía Rural más personal de Defensa Civil, Bomberos y buzos tácticos que trabajan en el arroyo que está detrás del predio La Colmena, donde se realizó el recital completan el operativo, que se inició este lunes por la tarde, luego de que dejaran la ciudad miles de personas que habían quedado varadas desde las primeras horas del domingo.

“Hicimos un primer recorrido en las zonas aledañas a donde fue el recital. Con Bomberos, personal de policía (de la provincia de Buenos Aires), y perros y refuerzos de Policía Federal y Gendarmería”, aseguró Ritondo, desde Olavarría, donde permanecerá durante la jornada.

El ministro informó que “hay dos denuncias formalizadas” de personas desaparecidas y reiteró el pedido a familiares para que radiquen las denuncias en comisarías aportando nombre, apellidos, DNI y localidad a la que pertenecen las personas buscadas.

“Estamos haciendo recorridas para identificar a las personas que aún están el Olavarría”, dijo Ritondo, quien aseguró que el operativo cuenta con el respaldo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Fuentes del ministerio de Seguridad provincial indicaron que los helicópteros buscan a jóvenes que están caminando por las rutas o campos cercanos, y que una vez identificados se contempla la comunicación con sus familiares para organizar el retorno a sus casas.

“Estuve reunido con la fiscal (de Olavarría, Susana Alonso) y con el juez. El primer lugar donde la fiscal nos pidió que hiciéramos la verificación es alrededor de donde fue el evento y en un arroyo que está por detrás”, señaló Ritondo.

El ministro defendió la puesta en marcha por la tarde del operativo de búsqueda de personas, al indicar que “el domingo había 5.000 o 6.000 personas” en Olavarría. “Lo lógico fue comenzar el operativo ayer (por el lunes) a la tarde”. m1.-



