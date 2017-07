Funcionario de Cambiemos dijo que una mujer que vive en la calle es como “Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda”

Tras la ola de frío polar que azotó al país y causó la muerte directa o indirecta de siete personas, un funcionario de Cambiemos comparó a los sin techo con “perritos que se sienten cómodos” viviendo en la calle.

Las polémicas declaraciones son del secretario de Salud de Mar del Plata, Gustavo Blanco, quien se refirió a la muerte del hombre que fue encontrado sin vida en la avenida Luro y Funes.

En declaraciones radiales, Blanco contó el caso de una mujer que se instala en San Martín y Mitre: “Hemos ido 17 veces a buscarla. La dejamos en el hospital y vuelve. Como un perrito, vuelve al lugar donde se siente cómoda”.

El funcionario marplatense negó que el hombre haya muerto a causa del frío, pese a que las primeras estimaciones señalan que falleció debido a su exposición a las bajas temperaturas.

“No está bien decir que se murió de frío. Si viviera en Nueva York te entiendo que se muere de frío, pero en Mar del Plata no se murió ninguna persona de frío por lo menos en 30 años que llevo de médico, que he atendido millones de casos en el Hospital. Ninguno tiene 28 grados de temperatura en el esófago”, dijo Blanco.

Además, consideró que en lugar de buscarle un techo a los damnificados habría que “comprarles una manta térmica” o “ponerle un lugar para que se puedan apoyar donde está”.

Las polémicas declaraciones llegan una semana después de que la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, presentara su renuncia para dedicarse a la campaña política. Lo preocupante es que sin todavía no hubo un reemplazo para su cargo. m1.-



